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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2020 14:01
GÜNCEL HABERLER



***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

7.2.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimiz hissedarı Groupama Holding Filiales Et Participations ("Satıcı") tarafından iletilen gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunarız.
Satıcı'nın sahibi olduğu ve şirketimizin sermayesinin %10'unu temsil eden hisselerin, her bir hisse başına 1,63 TL'lik birim fiyat üzerinden TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("Alıcı") devri amacıyla, Alıcı ile Satıcı arasında 7.2.2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup planlanan hisse devri 14.02.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Söz konusu işlem sonucunda Alıcı'nın Şirketimizin sermayesindeki payı %10'a yükselmiştir.
Şirketimizin pay devri öncesi ve sonrasında ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.
Ortaklığın Adı Soyadı /Unvanı Pay Devri Öncesi Pay Devri Sonrası
Pay % Pay Tutarı (TL) Pay % Pay Tutarı (TL)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
%51,10 275.939.697,14 %51,10 275.939.697,14
Groupama Holding Filiales et Participations
%10,00 54.000.000,00 %0,00 0,00
TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi
%0,00 0,00 %10,00 54.000.000,00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
%7,00 37.800.000,00 %7,00 37.800.000,00
T. Vakıflar Bankası T.A.O.Memur ve Hizm.Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
%2,56 13.800,000,00 %2,56 13.800.000,00
Halka Arzedilen
%29,34 158.460.302,86 %29,34 158.460.302,86
TOPLAM %100,00 540.000.000,00 %100,00 540.000.000,00






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819011


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,85 647.272.389 % 18,75  
AYCES 12,74 6.172.908 % 14,98  
GEDIK 12,38 54.827.871 % 13,58  
BJKAS 3,07 479.895.860 % 12,87  
ALCTL 19,93 59.157.147 % 11,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8765 7,9160 % 0,20  
Frank 6,1532 6,1903 % 0,13  
Riyal 1,6118 1,6199 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.575 -1,10  
Altın Gr. 307 307 0,89  
Cumhuriyet 2.032 2.062 2,00  
Tam 2.023 2.074 1,24  
Yarım 978 1.003 0,60  
Çeyrek 491 502 0,30  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 0,04  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 57,20 57,20 0,86  
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