***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihli toplantısında, Şirketimiz Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Ali ARAZ'ın atanmasına ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre talep edilen belgelerin eksiksiz biçimde Bakanlığa sunulması ve işlemlerin takibinin yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831572BIST