***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 20:01
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihli toplantısında, Şirketimiz Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Ali ARAZ'ın atanmasına ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre talep edilen belgelerin eksiksiz biçimde Bakanlığa sunulması ve işlemlerin takibinin yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831572
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
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|Önceki Kapanış
|: 85.796
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86.587
En Düşük
82.528
18:056,5540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1305
En Düşük
6,9716
18:05327,01
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 11,18
|Açılış
|: 327,01
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5307
|7,5685
|% -0,99
|
|Frank
|6,6359
|6,6759
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7399
|1,7486
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|51,59
|
|Altın Gr.
|328
|328
|12,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,08
|13,11
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|2,77
|2,77
|0,11
|
|B. Petrol
|26,54
|26,54
|-0,44
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