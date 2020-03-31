***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:59
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcıları Sn. Saltuk Buğra Sürüel ve Sn. Ersin Özoğuz 31.03.2020 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833656
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05338,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,34
|Açılış
|: 338,96
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1518
|8,1927
|% 0,11
|
|Frank
|6,8112
|6,8523
|% -0,29
|
|Riyal
|1,7487
|1,7575
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|-32,63
|
|Altın Gr.
|337
|338
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,98
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-0,06
|