***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileYönetim Kurulumuz Başkanı Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Mikail HIDIR ve Sayın Alpaslan ŞAHİN'in kendi istekleri ile ayrılmalarının kabulüne ve istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile Sayın Çağatay ABRAŞ'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sayın Murat AKBALIK ve Sayın Mehmet AYDOĞDU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Yönetim Kurulu tarihi itibariyle, Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Atilla BENLİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerekmektedir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdür görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in içinden geçmekte olduğu birleşme sürecini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi, karar alma süreçlerinde daha hızlı hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848661BIST