***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun toplantısında,Hazine yönetmeliği uyarınca belirlenen, Bakanlık tarafından görüş verilme süresine kadar vekaleten, ilgili sürenin geçmesinden itibaren asaleten Şirketimiz İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Fatih Yıldız'ın ve Şirketimiz Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Bilal Türkmen'in atanmalarına,Sn. Atakan Bektaş'ın Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851046BIST