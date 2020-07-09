***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılan Sn. Atilla BENLİ'nin yerine Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN atanmış, aynı gün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Sn. Atilla BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı, Sn. Çağatay ABRAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerekmektedir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu başkanlığı görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in içinden geçmekte olduğu birleşme sürecini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi, karar alma süreçlerinde daha hızlı hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858519BIST