***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 18:22
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında, Sn. Şebnem Ulusoy'un sigortacılık mevzuatı uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru süreci dikkate alınarak 10.08.2020 tarihinden itibaren Hukuk Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863609
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0026
En Düşük
6,9132
18:058,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1427
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2782
En Düşük
8,1145
18:05438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,44
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.889.005
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0139
|9,0591
|% 0,86
|
|Frank
|7,5910
|7,6368
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,20
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.919
|22,80
|
|Tam
|2.963
|3.008
|30,20
|
|Yarım
|1.438
|1.464
|10,30
|
|Çeyrek
|721
|734
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKMGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
-
17:57
VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında