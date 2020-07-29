***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında, Sn. Şebnem Ulusoy'un sigortacılık mevzuatı uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru süreci dikkate alınarak 10.08.2020 tarihinden itibaren Hukuk Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863609BIST