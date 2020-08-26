***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 07:23
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur. 01.01.2020-31.07.2020
toplam brüt prim üretimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871180
BIST
10:351.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:357,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:358,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:35456,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,19
|Açılış
|: 456,26
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:33
|INTEM
|15,73
|3.146.797
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.263.768
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.265.297
|% 9,82
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,77
|13.530.299
|% -5,69
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,40
|272.731.518
|% -4,35
|
|PETKM
|4,15
|164.602.158
|% 0,97
|
|SISE
|6,10
|146.647.262
|% 2,01
|
|GUSGR
|6,41
|137.544.474
|% 2,89
|
|GARAN
|6,81
|116.021.001
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,89
|95.342.873
|% 0,53
|
|PETKM
|4,15
|164.602.158
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,07
|78.864.111
|% 0,49
|
|SISE
|6,10
|146.647.262
|% 2,01
|
|GUSGR
|6,41
|137.544.474
|% 2,89
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3919
|7,3953
|% 0,07
|
|Euro
|8,7387
|8,7443
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7016
|9,7503
|% 0,06
|
|Frank
|8,0975
|8,1463
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9669
|1,9768
|% 0,06
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,37
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|