***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin 11.02.2020 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818459BIST