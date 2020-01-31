***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
31.01.2020 21:01
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.689.062.336 1.071.969.768
Kasa
14 0 1.744
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.485.043.414 920.893.658
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 204.018.922 151.074.366
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 122.817.105 22.241.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2, 11 122.817.105 22.241.849
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 688.927.359 531.686.102
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 688.705.281 535.712.640
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -1.984.964 -6.568.180
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 247.603.788 194.276.881
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -245.396.746 -191.735.239
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12,4.2, 47 1.802.349 1.937.498
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
12,4.2, 47 1.802.349 1.937.498
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 421.964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -421.964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 178.900.267 122.294.652
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 160.854.044 108.218.487
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 18.046.223 14.076.165
DİĞER CARİ VARLIKLAR
18.965.340 17.034.956
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 18.516.745 16.140.828
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 61.590 96.337
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 387.005 797.791
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.700.474.756 1.767.164.825
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 73.792 153.399
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2,12, 47 73.792 153.399
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 703.729.404 612.901.553
Bağlı Menkul Kıymetler
721.188.788 632.102.438
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -17.459.384 -19.200.885
MADDİ VARLIKLAR
249.123.182 223.734.594
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 17.442.990 17.162.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.535.000 204.120.000
Makine ve Teçhizatlar
6 17.643.199 6.426.609
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.431.764 6.335.304
Motorlu Taşıtlar
6 11.315.970 414.561
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.524.437 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 10.320.330 8.819.487
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -24.090.508 -21.079.002
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
9.841.226 6.504.997
Haklar
8 16.744.677 10.713.906
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -23.507.570 -20.813.028
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
962.767.604 843.294.543
TOPLAM VARLIKLAR
3.663.242.360 2.610.459.368
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 478.051 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 615.146 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -137.095 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 413.919.636 288.616.766
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 413.919.636 288.616.766
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 104.142 67.161
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2 104.142 67.161
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 52.607.892 27.328.499
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 12.309.295 7.496.588
Diğer Çeşitli Borçlar
19 40.510.499 20.097.291
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -211.902 -265.380
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2 1.676.809.455 1.334.195.872
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 688.698.936 514.508.898
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 5.924.936 17.999.626
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 929.848.348 757.657.673
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 52.337.235 44.029.675
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 38.427.676 31.148.209
Ödenecek Vergi ve Fonlar
35.582.779 28.951.042
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2.844.897 2.197.167
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
12.509.362 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-12.509.362 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 20.201.145 3.676.606
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 20.201.145 3.676.606
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 88.186.653 70.519.558
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 88.186.653 70.519.558
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.290.734.650 1.755.552.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
20 508.373 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 988.725 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -480.352 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 3.920.571 3.419.421
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 3.920.571 3.419.421
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 39.278.506 33.855.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 39.278.506 33.855.634
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 18.297.942 14.225.735
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 18.297.942 14.225.735
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 20.361.241 1.121.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 20.361.241 1.121.547
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
82.366.633 52.622.337
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 540.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 540.000.000 270.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.000.311 79.411.294
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 6.921.603 654.992
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.078.708 78.756.302
KAR YEDEKLERİ
785.499.532 697.873.570
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 615.259.947 529.808.797
Diğer Kar Yedekleri
15 165.290.144 163.115.332
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-245.917.920 -255.871.878
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 123.559.154 10.871.374
Dönem Net Karı
123.501.994 9.548.969
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
57.160 1.322.405
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.290.141.077 802.284.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
3.663.242.360 2.610.459.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.335.911.280 1.092.999.720
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.102.784.866 918.955.103
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5, 17, 24 1.264.900.214 1.002.816.122
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 2.265.587.673 1.907.406.583
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -965.895.003 -870.151.643
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10, 17 -34.792.456 -34.438.818
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5, 17 -174.190.038 -67.046.053
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -286.644.800 -177.808.364
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 108.480.142 106.687.146
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 3.974.620 4.075.165
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5, 17 12.074.690 -16.814.966
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 5.468.864 -36.256.672
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 6.605.826 19.441.706
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
183.277.699 140.777.407
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.414.793 2.011.519
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 3.414.793 2.011.519
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5 46.433.922 31.255.691
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.183.119.754 -1.067.280.649
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-859.887.253 -806.511.133
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-687.696.578 -678.768.212
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.117.927.737 -1.091.341.380
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 430.231.159 412.573.168
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -172.190.675 -127.742.921
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -221.501.924 -455.290.208
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 49.311.249 327.547.287
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5, 17 -5.422.872 -5.774.106
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -317.809.629 -254.995.410
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
5 152.791.526 25.719.071
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
152.791.526 25.719.071
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
152.791.526 25.719.071
YATIRIM GELİRLERİ
344.613.556 361.695.776
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 218.660.663 144.919.637
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 5.281.597 5.150.960
Kambiyo Karları
26 89.232.622 184.655.484
İştiraklerden Gelirler
26 29.515.753 20.569.367
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 1.205.318 6.400.328
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
717.603 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
4.2 ,5 -286.381.203 -325.504.667
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -5.328.184 -5.635.884
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 -717.603
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-782 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -183.277.699 -140.777.407
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 -2.647.500
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -75.922.462 -158.725.233
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -7.448.696 -6.861.268
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -14.403.380 -10.139.772
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-74.955.363 -51.038.806
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -64.121.125 -50.679.556
Reeskont Hesabı (+/-)
3.085.080 -3.108.264
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21, 35 -13.982.596 1.512.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.590.159 1.593.129
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.526.881 -356.955
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 123.559.154 10.871.374
Dönem Karı veya Zararı
5, 37 136.068.516 10.871.374
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-12.509.362 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
123.559.154 10.871.374
Azınlık Payları
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.936.442.681 2.424.194.704
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-2.681.181.743 -2.345.442.509
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
255.260.938 78.752.195
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-18.516.745 -16.140.828
Diğer Nakit Girişleri
1.624.906 1.534.030
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-40.089.768 -8.117.872
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
198.279.331 56.027.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
484.319 2.265.967
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -28.583.756 -2.072.415
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -203.335.000 -41.999.999
Mali Varlıkların Satışı
107.335.000 18.970.849
Alınan Faiz
218.660.664 144.919.637
Alınan Temettüler
26 29.515.753 20.569.367
Diğer Nakit Girişleri
20.389.692 433.857
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-18.316.716 -5.635.884
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
126.149.956 137.451.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
6.266.611 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -375.602 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
270.000.000 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
275.891.009 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
13.310.160 2.990.987
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
613.630.456 196.469.891
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 926.159.493 729.689.602
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.539.789.949 926.159.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 0 677.599.159
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 0 677.599.159
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
4.2, 15 0 0 104.588.356 0 0 0 0 -787.230 0 0 103.801.126 0 103.801.126
Varlıklarda Değer Artışı
6 0 0 0 0 0 0 0 16.274.956 0 0 16.274.956 0 16.274.956
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -6.973.127 0 710.872 -6.262.255 0 -6.262.255
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.871.374 0 10.871.374 0 10.871.374
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 352.220 -26.493.239 26.141.019 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 0 802.284.360
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 0 802.284.360
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 0 802.284.360
Sermaye Arttırımı
270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 0 276.266.611
Nakit
270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 0 276.266.611
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
4.2, 15 0 0 85.451.150 0 0 0 0 -2.056.887 0 0 83.394.263 0 83.394.263
Varlıklarda Değer Artışı
6 0 0 0 0 0 0 0 5.343.919 0 0 5.343.919 0 5.343.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 0 0 0 0 0 0 0 -1.112.219 0 404.989 -707.230 0 -707.230
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 123.559.154 0 123.559.154 0 123.559.154
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816547
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