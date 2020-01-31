***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.689.062.336 1.071.969.768Kasa14 0 1.744Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.485.043.414 920.893.658Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 204.018.922 151.074.366Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR4.2, 11 122.817.105 22.241.849Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4.2, 11 122.817.105 22.241.849Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR4.2, 12 688.927.359 531.686.102Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 688.705.281 535.712.640Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)4.2, 12 -1.984.964 -6.568.180Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 247.603.788 194.276.881Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)4.2, 12 -245.396.746 -191.735.239İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12,4.2, 47 1.802.349 1.937.498Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar12,4.2, 47 1.802.349 1.937.498Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar423.504 421.964Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)-423.504 -421.964GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 178.900.267 122.294.652Ertelenmiş Üretim Giderleri17 160.854.044 108.218.487Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 18.046.223 14.076.165DİĞER CARİ VARLIKLAR18.965.340 17.034.956Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.2, 12 18.516.745 16.140.828Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar4.2 61.590 96.337Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar47 387.005 797.791Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.700.474.756 1.767.164.825CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR4.2, 12, 47 73.792 153.399Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar4.2,12, 47 73.792 153.399Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 703.729.404 612.901.553Bağlı Menkul Kıymetler721.188.788 632.102.438İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)9 -17.459.384 -19.200.885MADDİ VARLIKLAR249.123.182 223.734.594Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 17.442.990 17.162.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 208.535.000 204.120.000Makine ve Teçhizatlar6 17.643.199 6.426.609Demirbaş ve Tesisatlar6 6.431.764 6.335.304Motorlu Taşıtlar6 11.315.970 414.561Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 1.524.437 1.535.635Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 10.320.330 8.819.487Birikmiş Amortismanlar (-)6 -24.090.508 -21.079.002Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR9.841.226 6.504.997Haklar8 16.744.677 10.713.906Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 16.507.653 16.507.653Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -23.507.570 -20.813.028Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar96.466 96.466GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI962.767.604 843.294.543TOPLAM VARLIKLAR3.663.242.360 2.610.459.368YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 478.051 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 615.146 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -137.095 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4.2, 19 413.919.636 288.616.766Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4.2, 19 413.919.636 288.616.766Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4.2 104.142 67.161Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar4.2 104.142 67.161Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 52.607.892 27.328.499Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 12.309.295 7.496.588Diğer Çeşitli Borçlar19 40.510.499 20.097.291Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)19 -211.902 -265.380SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2 1.676.809.455 1.334.195.872Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 688.698.936 514.508.898Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.24, 17 5.924.936 17.999.626Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.2, 17 929.848.348 757.657.673İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net10, 17 52.337.235 44.029.675ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI4.2 38.427.676 31.148.209Ödenecek Vergi ve Fonlar35.582.779 28.951.042Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri2.844.897 2.197.167Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları12.509.362 0Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)-12.509.362 0Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 20.201.145 3.676.606Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 20.201.145 3.676.606GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI10, 19 88.186.653 70.519.558Ertelenmiş Üretim Gelirleri10, 19 88.186.653 70.519.558Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.290.734.650 1.755.552.671UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 508.373 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 988.725 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -480.352 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR4.2 3.920.571 3.419.421Alınan Depozito ve Teminatlar4.2 3.920.571 3.419.421Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.26, 17 39.278.506 33.855.634Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.26, 17 39.278.506 33.855.634DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 18.297.942 14.225.735Kıdem Tazminatı Karşılığı23 18.297.942 14.225.735Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 20.361.241 1.121.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 20.361.241 1.121.547Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI82.366.633 52.622.337ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13, 15 540.000.000 270.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 540.000.000 270.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 87.000.311 79.411.294Hisse Senedi İhraç Primleri15 6.921.603 654.992Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 80.078.708 78.756.302KAR YEDEKLERİ785.499.532 697.873.570Yasal Yedekler15 4.949.441 4.949.441Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15 615.259.947 529.808.797Diğer Kar Yedekleri15 165.290.144 163.115.332GEÇMİŞ YILLAR KARLARI0 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-245.917.920 -255.871.878NET DÖNEM KARI/ZARARI37 123.559.154 10.871.374Dönem Net Karı123.501.994 9.548.969Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı57.160 1.322.405AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.290.141.077 802.284.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE3.663.242.360 2.610.459.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.335.911.280 1.092.999.720Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.102.784.866 918.955.103Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5, 17, 24 1.264.900.214 1.002.816.122Brüt Yazılan Primler (+)17, 24 2.265.587.673 1.907.406.583Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -965.895.003 -870.151.643SGK'ya Aktarılan Primler (-)10, 17 -34.792.456 -34.438.818Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5, 17 -174.190.038 -67.046.053Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -286.644.800 -177.808.364Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 108.480.142 106.687.146Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)10, 17 3.974.620 4.075.165Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5, 17 12.074.690 -16.814.966Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 5.468.864 -36.256.672Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 6.605.826 19.441.706Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri183.277.699 140.777.407Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)3.414.793 2.011.519Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 3.414.793 2.011.519Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)5 46.433.922 31.255.691HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.183.119.754 -1.067.280.649Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-859.887.253 -806.511.133Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-687.696.578 -678.768.212Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.117.927.737 -1.091.341.380Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 430.231.159 412.573.168Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -172.190.675 -127.742.921Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -221.501.924 -455.290.208Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10, 17 49.311.249 327.547.287İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5, 17 -5.422.872 -5.774.106Faaliyet Giderleri (-)5, 32 -317.809.629 -254.995.410Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI5 152.791.526 25.719.071HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI152.791.526 25.719.071TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ152.791.526 25.719.071YATIRIM GELİRLERİ344.613.556 361.695.776Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 218.660.663 144.919.637Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi26 5.281.597 5.150.960Kambiyo Karları26 89.232.622 184.655.484İştiraklerden Gelirler26 29.515.753 20.569.367Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 1.205.318 6.400.328Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0Diğer Yatırımlar717.603 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)4.2 ,5 -286.381.203 -325.504.667Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -5.328.184 -5.635.884Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 -717.603Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-782 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -183.277.699 -140.777.407Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 -2.647.500Kambiyo Zararları (-)4.2 -75.922.462 -158.725.233Amortisman Giderleri (-)4.2, 6, 8 -7.448.696 -6.861.268Diğer Yatırım Giderleri (-)4.2 -14.403.380 -10.139.772DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-74.955.363 -51.038.806Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -64.121.125 -50.679.556Reeskont Hesabı (+/-)3.085.080 -3.108.264Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21, 35 -13.982.596 1.512.840Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar1.590.159 1.593.129Diğer Gider ve Zararlar (-)-1.526.881 -356.955Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 123.559.154 10.871.374Dönem Karı veya Zararı5, 37 136.068.516 10.871.374Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-12.509.362 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları123.559.154 10.871.374Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.936.442.681 2.424.194.704Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-2.681.181.743 -2.345.442.509Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit255.260.938 78.752.195Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-18.516.745 -16.140.828Diğer Nakit Girişleri1.624.906 1.534.030Diğer Nakit Çıkışları (-)-40.089.768 -8.117.872Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit198.279.331 56.027.525YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı484.319 2.265.967Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -28.583.756 -2.072.415Mali Varlık İktisabı (-)11 -203.335.000 -41.999.999Mali Varlıkların Satışı107.335.000 18.970.849Alınan Faiz218.660.664 144.919.637Alınan Temettüler26 29.515.753 20.569.367Diğer Nakit Girişleri20.389.692 433.857Diğer Nakit Çıkışları (-)-18.316.716 -5.635.884Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit126.149.956 137.451.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı6.266.611 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -375.602 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri270.000.000 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit275.891.009 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ13.310.160 2.990.987Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış613.630.456 196.469.891Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 926.159.493 729.689.602Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.539.789.949 926.159.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 0 677.599.159Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye270.000.000 0 425.220.441 0 0 4.949.441 0 233.659.807 26.493.239 -282.723.769 677.599.159 0 677.599.159Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar4.2, 15 0 0 104.588.356 0 0 0 0 -787.230 0 0 103.801.126 0 103.801.126Varlıklarda Değer Artışı6 0 0 0 0 0 0 0 16.274.956 0 0 16.274.956 0 16.274.956Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar6 0 0 0 0 0 0 0 -6.973.127 0 710.872 -6.262.255 0 -6.262.255Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 10.871.374 0 10.871.374 0 10.871.374Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 352.220 -26.493.239 26.141.019 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 0 802.284.360Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 0 802.284.360Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye270.000.000 0 529.808.797 0 0 4.949.441 0 242.526.626 10.871.374 -255.871.878 802.284.360 0 802.284.360Sermaye Arttırımı270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 0 276.266.611Nakit270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 0 276.266.611İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar4.2, 15 0 0 85.451.150 0 0 0 0 -2.056.887 0 0 83.394.263 0 83.394.263Varlıklarda Değer Artışı6 0 0 0 0 0 0 0 5.343.919 0 0 5.343.919 0 5.343.919Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar6 0 0 0 0 0 0 0 -1.112.219 0 404.989 -707.230 0 -707.230Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 123.559.154 0 123.559.154 0 123.559.154Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 1.322.405 -10.871.374 9.548.969 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi540.000.000 0 615.259.947 0 0 4.949.441 0 252.290.455 123.559.154 -245.917.920 1.290.141.077 0 1.290.141.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816547BIST