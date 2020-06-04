***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı 16.01.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu Evet - Bağımsız Üye Değil - -MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -ÇAĞATAY ABRAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Türkiye Varlık Fonu Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu üyesi, TVF Finansal Yatırımlar Yönetim Kurulu üyesi, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi, Halk Sigorta Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -HASAN EMRE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi MASAK Başkan Yardımcısı Evet - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSERHAT YANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2019 İcrada Görevli Değil - İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı, İ.Ü. Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Porjeleri Komiyon Üyesi, İ.Ü. Sosyal Tesisleri Denetleme Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMUSTAFA ERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2019 İcrada Görevli Değil - İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü, Türk Telekom Grubu Teknoloji Başdanışmanı, Horizon 2020 Ulusal Temsilci Hayır - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiMEHMET AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır -MURAT AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 02.06.2020 İcrada Görevli Değil - Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyesi Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv FonuİBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849215BIST