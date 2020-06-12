***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 18:47
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
İBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
ATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851060
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0516
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6755
18:05380,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 380,79
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5240
|8,5668
|% -0,83
|
|Frank
|7,1453
|7,1884
|% -0,98
|
|Riyal
|1,8163
|1,8254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,55
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.490
|4,20
|
|Tam
|2.536
|2.558
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,10
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,70
|38,70
|0,15
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:58BRISA
Yüzde 9.91 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 071 adet işlem
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17:57RAYSG
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 227 adet işlem
-
17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333