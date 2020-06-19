***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.06.2020 19:11
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv Fonu
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
İBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -
ATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
DOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852140
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,03
|Açılış
|: 383,90
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4448
|8,4872
|% -0,56
|
|Frank
|7,1678
|7,2110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|18,07
|
|Altın Gr.
|384
|384
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.511
|24,20
|
|Tam
|2.560
|2.574
|22,80
|
|Yarım
|1.247
|1.259
|12,10
|
|Çeyrek
|626
|630
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|0,82
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Seans Raporu
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