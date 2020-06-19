***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Genel Müdür Sigortacı Genel Müdür Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Emeklilik Rezerv FonuREMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiİBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -ALİ ARAZ Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi - Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Emeklilik Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -BİLAL TÜRKMEN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Grup Müdürü -ATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiDOĞUKAN KARAKAYA Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852140BIST