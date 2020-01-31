***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.01.2020 21:02
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/01/2020
Karar Sayısı
9828
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 31 / 12 / 2019 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, finansal tabloların ilişkili olduğu dönem itibarıyla, ortaklığın mali durumu hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
31.01.2020
Serhat YANIK Atilla BENLİ Saltuk Buğra SÜRÜEL
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816550
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6398
En Düşük
6,5781
18:05305,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,25
|Açılış
|: 305,62
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8759
|7,9154
|% 0,97
|
|Frank
|6,1879
|6,2252
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,65
|
|Altın Gr.
|306
|306
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|56,55
|56,55
|-0,78
|
Seans Raporu
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17:56XU050
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