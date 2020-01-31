***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/01/2020Karar Sayısı9828Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) 31 / 12 / 2019 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, finansal tabloların ilişkili olduğu dönem itibarıyla, ortaklığın mali durumu hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.31.01.2020Serhat YANIK Atilla BENLİ Saltuk Buğra SÜRÜELYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816550BIST