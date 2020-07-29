***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.07.2020 20:22
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
9918
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
Serhat YANIK Beşir Alper KARAYAZGAN Atakan BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863865
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1238
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05440,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,20
|Açılış
|: 440,07
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
441,01
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0344
|9,0797
|% 1,09
|
|Frank
|7,6037
|7,6495
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|2,24
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,75
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.931
|35,00
|
|Tam
|2.976
|3.021
|42,70
|
|Yarım
|1.444
|1.470
|16,40
|
|Çeyrek
|724
|737
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
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