***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanTÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/08/2020Açıklamalar6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi gereğince 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen izin doğrultusunda, Şirketimizin 27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış olup söz konusu unvan değişikliği 31.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871776BIST