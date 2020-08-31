***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Unvan Değişikliği
31.08.2020 14:04
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/08/2020
Açıklamalar
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi gereğince 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen izin doğrultusunda, Şirketimizin 27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış olup söz konusu unvan değişikliği 31.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871776
BIST
14:481.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -14,80
|Açılış
|: 1.102
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|Önceki Kapanış
|: 1.101
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1.102
En Düşük
1.084
14:487,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,3580
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|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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7,3596
En Düşük
7,2953
14:488,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7807
En Düşük
8,6730
14:48465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 465,25
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|Önceki Kapanış
|: 463,31
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466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:46
|SEKUR
|7,92
|8.129.832
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.565.363
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.855.323
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.457
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.993.341
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|811.832.906
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,25
|477.273.746
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|404.357.724
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|397.660.217
|% -1,73
|
|FENER
|25,62
|386.185.100
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,11
|811.832.906
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|404.357.724
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,12
|242.810.291
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,03
|155.539.193
|% -0,98
|
|GUSGR
|6,25
|477.273.746
|% -3,10
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3461
|7,3513
|% 0,24
|
|Euro
|8,7708
|8,7790
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7651
|9,8141
|% 0,03
|
|Frank
|8,1097
|8,1585
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,18
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,71
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|5,79
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,81
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,40
|46,40
|0,59
|
Seans Raporu
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15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 21 kaybederek (% -1.55 ) 1, 222
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, SEKUR
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15:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, EKGYO
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15:00XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 8, 029.00 milyon TL de
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