Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Unvan Değişikliği

31.08.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/08/2020
Açıklamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi gereğince 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen izin doğrultusunda, Şirketimizin 27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış olup söz konusu unvan değişikliği 31.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871776


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:481.086
Değişim :  -1,34% |  -14,80
Açılış :  1.102  
Önceki Kapanış :  1.101  
En Yüksek
1.102 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler14:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 7,92 8.129.832 % 10,00  
PKENT 935,00 6.565.363 % 10,00  
ULAS 3,19 35.855.323 % 10,00  
INTEM 19,80 19.192.457 % 10,00  
KENT 543,00 39.993.341 % 9,99  
daha fazla
14:46 Alış Satış %  
Dolar 7,3461 7,3513 % 0,24  
Euro 8,7708 8,7790 % 0,89  
Sterlin 9,7651 9,8141 % 0,03  
Frank 8,1097 8,1585 % 0,40  
Riyal 1,9531 1,9629 % 0,18  
daha fazla
14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 0,71  
Altın Gr. 465 465 1,94  
Cumhuriyet 3.081 3.128 8,00  
Tam 3.069 3.145 5,79  
Yarım 1.483 1.521 2,81  
Çeyrek 744 761 1,40  
Gümüş.Ons 27,91 27,95 0,44  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,13  
B. Petrol 46,40 46,40 0,59  
Seans Raporu 14:46
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru