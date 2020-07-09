***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.07.2020 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle komite üyeleri seçimi yapılmıştır.Denetim Komitesi'ne:Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serhat YANIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın üye olarak,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne:Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serhat YANIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Murat AKBALIK ile Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Fulden PEHLİVAN'ın üye olarak,Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne:Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serhat YANIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU ile Genel Müdür Yardımcısı Atakan BEKTAŞ'ın üye olarak,seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858521BIST