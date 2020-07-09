***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.07.2020 21:18
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.07.2020 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantı kararları sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi nedeniyle komite üyeleri seçimi yapılmıştır.
Denetim Komitesi'ne:
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serhat YANIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Murat AKBALIK'ın üye olarak,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne:
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serhat YANIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Murat AKBALIK ile Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Fulden PEHLİVAN'ın üye olarak,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne:
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serhat YANIK'ın Başkan ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet AYDOĞDU ile Genel Müdür Yardımcısı Atakan BEKTAŞ'ın üye olarak,
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858521
BIST
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18:057,7625
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|Önceki Kapanış
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|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
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|
|BERA
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|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
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|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
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|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
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|SNPAM
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|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
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|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
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|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
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|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,14
|
|Frank
|7,2701
|7,3139
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,99
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,13
|
|Cumhuriyet
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|2.605
|-0,30
|
|Tam
|2.658
|2.673
|-0,30
|
|Yarım
|1.291
|1.308
|-0,20
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,01
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|B. Petrol
|42,38
|42,38
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