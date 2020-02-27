***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.02.2020 09:31
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821922
BIST
10:37114.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -793,91
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.424
En Düşük
113.892
10:376,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:376,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7366
En Düşük
6,6963
10:37325,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,88
|Açılış
|: 325,87
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,37
|20.466.601
|% 14,63
|
|FMIZP
|52,40
|5.535.380
|% 13,62
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|BFREN
|285,90
|2.035.537
|% 8,83
|
|SNPAM
|5,83
|243.229
|% -7,46
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|11.919
|% -6,39
|
|ALCAR
|57,75
|1.693.751
|% -5,94
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|THYAO
|12,91
|356.260.226
|% -2,49
|
|IHLGM
|1,41
|169.176.836
|% 6,02
|
|KRDMD
|2,90
|157.169.394
|% -0,34
|
|ASELS
|28,58
|146.530.355
|% -1,45
|
|BRSAN
|13,05
|75.024.999
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,41
|169.176.836
|% 6,02
|
|KRDMD
|2,90
|157.169.394
|% -0,34
|
|IHLAS
|0,85
|25.083.136
|% 1,19
|
|THYAO
|12,91
|356.260.226
|% -2,49
|
|ADESE
|1,57
|41.994.716
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9414
|7,9812
|% 0,28
|
|Frank
|6,3022
|6,3402
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6375
|1,6458
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|7,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,17
|52,17
|-0,64
|
Seans Raporu
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