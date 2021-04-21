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***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

21.04.2021 17:15



***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Galata Wind Enerji payları, 22/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 534.791.457,65 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GALATA WIND ENERJI XUTUM 22/04/2021
GALATA WIND ENERJI XTUMY 22/04/2021
GALATA WIND ENERJI XYLDZ 22/04/2021
GALATA WIND ENERJI XHARZ 22/04/2021
GALATA WIND ENERJI XUHIZ 22/04/2021
GALATA WIND ENERJI XELKT 22/04/2021
GALATA WIND ENERJI XSBAL 22/04/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930248


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FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
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Sterlin 11,3779 11,4350 % 0,95  
Frank 8,8946 8,9482 % 0,83  
Riyal 2,1767 2,1876 % 0,97  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 13,46  
Altın Gr. 471 471 7,64  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,42 26,45 0,59  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,22  
B. Petrol 66,11 66,11 -0,46  
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