***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GWIND]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGalata Wind Enerji payları, 22/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 534.791.457,65 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGALATA WIND ENERJI XUTUM 22/04/2021GALATA WIND ENERJI XTUMY 22/04/2021GALATA WIND ENERJI XYLDZ 22/04/2021GALATA WIND ENERJI XHARZ 22/04/2021GALATA WIND ENERJI XUHIZ 22/04/2021GALATA WIND ENERJI XELKT 22/04/2021GALATA WIND ENERJI XSBAL 22/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930248BIST