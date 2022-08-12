***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2022 14:05
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GWIND]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054981
BIST
14:282.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 17,06
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.887
En Düşük
2.858
14:2817,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
14:2818,4866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0460
|Açılış
|: 18,4745
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4693
14:281.032,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.032,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler14:26
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|99.599.787
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|53.448.736
|% 9,96
|
|EMNIS
|43,98
|399.561
|% 9,95
|
|KIMMR
|4,66
|78.333.934
|% 9,91
|
|PAMEL
|170,60
|16.901.188
|% -8,87
|
|KZBGY
|28,74
|35.347.743
|% -8,47
|
|BLCYT
|12,01
|48.687.506
|% -6,90
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|AKENR
|2,04
|86.492.239
|% -6,85
|
|THYAO
|62,85
|4.053.112.107
|% 2,36
|
|AKBNK
|10,34
|1.246.622.431
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,72
|1.137.995.578
|% 1,78
|
|SAHOL
|23,92
|1.049.365.505
|% -0,91
|
|GARAN
|18,16
|961.884.404
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,72
|1.137.995.578
|% 1,78
|
|ODAS
|4,00
|698.430.789
|% 1,78
|
|EKGYO
|3,66
|595.627.863
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,64
|700.769.089
|% 5,22
|
|DOHOL
|4,46
|568.942.871
|% -0,22
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9539
|17,9669
|% 0,16
|
|Euro
|18,4744
|18,4833
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,7237
|21,8326
|% -0,51
|
|Frank
|18,9699
|19,0842
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,11
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,73
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.888
|6.992
|-32,00
|
|Tam
|6.929
|6.978
|-14,00
|
|Yarım
|3.376
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|98,68
|98,68
|-0,92
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41BARMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 954 adet işlem
-
14:40GUBRF
Yüzde 4.04 oranında artışla 102.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395, 948 adet işlem
-
14:39MEGAP
Yüzde 7.22 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 508, 888 adet işlem
-
14:39MEGAP
Yüzde 7.22 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 508, 888 adet işlem
-
14:38XU100
Endeks 2, 883 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 25, 857.00 milyon TL de