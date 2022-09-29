***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 15:49
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065896
BIST
15:423.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -6,71
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
15:4218,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
15:4218,0260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1260
En Düşük
17,8996
15:42982,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,56
|Açılış
|: 982,97
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KGYO
|19,25
|91.609.098
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.520.384
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ISGYO
|6,65
|15.400.183
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.351.627
|% -9,83
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|KLNMA
|17,88
|279.363
|% -7,12
|
|GRNYO
|4,18
|4.137.557
|% -7,11
|
|THYAO
|69,80
|2.556.091.214
|% 1,23
|
|ASELS
|30,56
|1.946.657.628
|% 6,33
|
|HEKTS
|56,75
|1.559.210.576
|% -4,62
|
|YKBNK
|7,11
|1.324.599.079
|% 0,71
|
|SASA
|66,05
|1.221.400.274
|% -2,29
|
|SKBNK
|1,87
|558.239.896
|% 0,54
|
|ZOREN
|3,37
|756.533.085
|% -2,32
|
|EKGYO
|3,91
|899.823.633
|% 1,03
|
|TSKB
|2,43
|515.557.773
|% 3,85
|
|YKBNK
|7,11
|1.324.599.079
|% 0,71
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5409
|18,5510
|% 0,18
|
|Euro
|18,0190
|18,0404
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,0729
|20,1735
|% -0,07
|
|Frank
|18,7893
|18,9025
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9185
|4,9432
|% 0,43
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,88
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.610
|6.671
|-110,00
|
|Yarım
|3.216
|3.261
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.631
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,85
|87,85
|-0,20
|
Seans Raporu
15:39
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