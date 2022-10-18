***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 16:11
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GWIND]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072683
BIST
16:533.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -7,03
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5318,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5318,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:53988,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 988,32
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:51
|CRFSA
|46,88
|148.860.503
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.369.614
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.405.371
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|PCILT
|20,30
|50.769.187
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.245.110
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.865.326.324
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,30
|13.226.357
|% -8,98
|
|MEGAP
|4,49
|33.737.187
|% -7,04
|
|MEGAP
|4,49
|33.737.187
|% -7,04
|
|THYAO
|97,35
|5.953.915.595
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,55
|5.193.113.366
|% -1,65
|
|AKBNK
|15,11
|4.234.816.609
|% 1,75
|
|ASELS
|33,14
|3.614.669.911
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,44
|3.468.593.171
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,44
|3.468.593.171
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,55
|5.193.113.366
|% -1,65
|
|TSKB
|2,66
|962.215.375
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,45
|2.933.400.349
|% 0,64
|
|SKBNK
|1,85
|562.377.357
|% -2,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5661
|18,5906
|% 0,06
|
|Euro
|18,3079
|18,3213
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9708
|21,0759
|% -0,42
|
|Frank
|18,6112
|18,7233
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,02
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-16,00
|
|Tam
|6.686
|6.762
|33,00
|
|Yarım
|3.258
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-1,14
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:07FADE
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 517, 781 adet işlem
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PETKM, YKBNK
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, FROTO, AKBNK
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.13 ) 3, 410
-
17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, ARMDA, SMRTG, KLGYO, POLTK, YAPRK, PENTA, BARMA, VKING, BSOKE