***GWIND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.04.2021 08:45
***GWIND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinde 29.04.2021 tarihinde, 4,76 - 4,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,78 TL) 1.500.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 29.04.2021 tarihi itibariyle %70,69 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/04/2021 1.500.000 1.500.000 376.554.017,65 378.054.017,65 % 70,41 % 70,41 % 70,69 % 70,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933000
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2296
En Düşük
8,1830
18:059,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9909
En Düşük
9,9260
18:05467,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 467,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
468,49
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2165
|8,2174
|% 0,18
|
|Euro
|9,9574
|9,9787
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4133
|11,4706
|% 0,13
|
|Frank
|8,9996
|9,0538
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1834
|2,1943
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,52
|