***GWIND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GWIND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GWIND]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinde 04.05.2021 tarihinde, 4,87 - 4,96 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,93 TL) 1.200.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 04.05.2021 tarihi itibariyle %71,16 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadırPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)04/05/2021 1.200.000 1.200.000 379.354.017,65 380.554.017,65 % 70,93 % 70,93 % 71,16 % 71,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934538BIST