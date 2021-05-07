***GWIND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 08:45
***GWIND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinde 06.05.2021 tarihinde, 4,74 - 4,75 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,74 TL) 600.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 06.05.2021 tarihi itibariyle %71,35 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/05/2021 600.000 600.000 380.954.017,65 381.554.017,65 % 71,23 % 71,23 % 71,35 % 71,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935103
BIST
10:531.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
10:538,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
10:5310,0476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0476
En Düşük
9,9609
10:53485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,67
|Açılış
|: 485,24
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:53
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|83,20
|75.461.245
|% 8,83
|
|VAKFN
|15,54
|3.130.300
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|YYAPI
|1,46
|14.998.055
|% -4,58
|
|PETKM
|6,78
|658.238.330
|% -1,74
|
|KOZAL
|128,90
|585.481.308
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,23
|390.095.668
|% -0,60
|
|TUPRS
|94,00
|262.162.409
|% 2,51
|
|THYAO
|12,90
|221.370.455
|% -0,23
|
|PETKM
|6,78
|658.238.330
|% -1,74
|
|KRDMD
|8,23
|390.095.668
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,08
|78.667.871
|% 0,00
|
|GARAN
|7,35
|151.398.520
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,81
|37.328.752
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2912
|8,2944
|% 0,30
|
|Euro
|10,0068
|10,0476
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,5194
|11,5771
|% 0,58
|
|Frank
|9,1066
|9,1614
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2065
|2,2175
|% 0,38
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,30
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|