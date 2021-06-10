***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin sermayenin ödendiği ibaresinin madde metnine eklenmesi, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'ncu maddesinin yönetim kuruluna seçilebilecek üye sayısının değiştirilmesi amacıyla tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadile onay verilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.06.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941621BIST