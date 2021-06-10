***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.06.2021 08:31
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin sermayenin ödendiği ibaresinin madde metnine eklenmesi, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'ncu maddesinin yönetim kuruluna seçilebilecek üye sayısının değiştirilmesi amacıyla tadil edilmesine karar verilmiş olup, tadile onay verilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.06.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941621
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.450
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521,79
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5896
|8,5973
|% 0,09
|
|Euro
|10,4603
|10,4783
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0921
|12,1527
|% 0,04
|
|Frank
|9,5549
|9,6124
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2848
|2,2963
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-4,33
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
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|B. Petrol
|71,71
|71,71
|-0,51
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