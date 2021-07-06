***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin sermayenin ödendiği ibaresinin madde metnine eklenmesi, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin yönetim kuruluna seçilebilecek üye sayısının değiştirilmesi amacıyla tadili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 01.07.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-8092 sayılı izin yazısıyla ile onaylanmış olup, SPK'nın 01.07.2021 tarihli izin yazısı 06.07.2021 (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947021BIST