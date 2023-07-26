***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023, 01.06.2023, 26.07.2023AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 26/07/2023 26/07/2023 10879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175576BIST