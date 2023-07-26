***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.07.2023 18:46
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023, 01.06.2023, 26.07.2023
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/07/2023 26/07/2023 10879
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175576
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18:056.744
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En Düşük
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|CMBTN
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|
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|
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|
|ULUSE
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|244.465.840
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|LUKSK
|54,25
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|
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|
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|12,73
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|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
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|
|EKGYO
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|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
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|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,9182
|26,9262
|% 0,03
|
|Euro
|29,7962
|29,8047
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,6597
|34,8335
|% 0,12
|
|Frank
|31,0599
|31,2470
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.969
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|4,17
|
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|11.549
|80,00
|
|Tam
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|11.230
|58,00
|
|Yarım
|5.551
|5.641
|29,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.820
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
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|21,49
|0,11
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|82,86
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