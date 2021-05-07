***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821Transferler3.526.690 60.743.702 -64.270.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.451.636 22.451.636 22.451.636Dönem Karı (Zararı)22.451.636 22.451.636 22.451.636Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 22.451.636 793.332.457 793.332.457Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Transferler10.282.543 146.073.999 -156.356.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.796.717 7.796.717 7.796.717Dönem Karı (Zararı)7.796.717 7.796.717 7.796.717Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 7.796.717 835.034.080 835.034.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.388.368 75.643.045Dönem Karı (Zararı)7.796.717 22.451.636Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.796.717 22.451.636Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.999.696 52.352.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 14.642.250 8.753.028Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler345.788 -285.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 281.075 124.169Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 64.713 -409.766Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.900.158 6.702.148Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.573.627 -1.083.594Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 12.473.785 7.785.742Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 23.439.782 5.583.407Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.684.994 24.231.578Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.684.994 24.231.578Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.986.724 7.367.503İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler44.097.948 503.107Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.908.848 -4.422.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 12.424.889İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.908.848 -16.847.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler429.383 289.690İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)429.383 289.690Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler163.270 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.452.667 -4.729.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.055.499 162.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)39.508.166 -4.892.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.261.382 -419.786Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.580.459 -444.908İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.580.459 -444.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.803.317 10.230.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.803.317 10.230.257Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları112.894.361 75.306.810Alınan Faiz1.587.299 1.060.899Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -93.292 -724.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.695.039 -12.235.377Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri195.754 114.500Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 195.754 114.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.717.058 -2.197.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -60.715.346 -2.197.142Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.712 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-173.735 -10.152.735FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-113.791.285 -15.013.493Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.477.163 -4.240.310Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.477.163 -4.240.310Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -371.219 -162.420Ödenen Temettüler-100.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz-941.903 -610.763Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.097.956 48.394.175Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.166.486 11.269.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.931.470 59.664.111DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.110.010 132.664.965DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.178.540 192.329.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.180.533 66.124.675Ticari Alacaklar36.718.290 34.809.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.718.290 34.809.442Diğer Alacaklar424.739 205.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 424.739 205.892Stoklar1.501.707 1.664.977Peşin Ödenmiş Giderler13 1.571.395 2.219.625Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 2.745.868 4.589.914Diğer Dönen Varlıklar14 70.213.009 61.880.570ARA TOPLAM121.355.541 171.495.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.355.541 171.495.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 100.000 100.000Diğer Alacaklar354.978 354.978İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 354.978 354.978Türev Araçlar15 27.580.432 21.723.420Maddi Duran Varlıklar8 897.227.931 849.661.999Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.662.695 12.381.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar318.270.471 319.686.110Şerefiye3 27.629.554 27.629.554Diğer Haklar9 719.451 223.236Lisanslar9 289.921.466 291.833.320Peşin Ödenmiş Giderler13 393.243 219.949Diğer Duran Varlıklar14 226.860.014 244.995.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.483.449.764 1.449.123.545TOPLAM VARLIKLAR1.604.805.305 1.620.618.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar105.000.000 105.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.000.000 105.000.000Banka Kredileri5 105.000.000 105.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları175.415.613 152.481.090İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları152.514.177 132.466.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 23 570.063 171.710Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5,23 151.944.114 132.294.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.901.436 20.014.708Banka Kredileri5 21.516.928 18.487.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.384.508 1.527.077Ticari Borçlar45.503.059 7.050.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 374.663 1.430.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 45.128.396 5.620.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 136.918 1.398.300Diğer Borçlar1.080.085 2.660.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.080.085 2.660.544Türev Araçlar15 48.478.368 32.936.362Kısa Vadeli Karşılıklar1.168.798 967.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 821.795 684.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 347.003 282.290ARA TOPLAM376.782.841 302.493.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.782.841 302.493.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar295.061.295 293.153.876İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar116.767 109.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 23 116.767 109.972İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar294.944.528 293.043.904Banka Kredileri5 281.131.342 279.941.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.813.186 13.101.954Uzun Vadeli Karşılıklar1.041.146 896.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.041.146 896.894Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 96.885.943 96.836.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER392.988.384 390.887.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER769.771.225 693.381.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar835.034.080 927.237.363Ödenmiş Sermaye16 534.791.458 534.791.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)484.574 484.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)484.574 484.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 484.574 484.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 25.773.899 15.491.356Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları262.187.432 216.113.433Net Dönem Karı veya Zararı7.796.717 156.356.542TOPLAM ÖZKAYNAKLAR835.034.080 927.237.363TOPLAM KAYNAKLAR1.604.805.305 1.620.618.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 88.232.804 74.938.505Satışların Maliyeti17 -30.566.130 -20.474.474TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.666.674 54.464.031BRÜT KAR (ZARAR)57.666.674 54.464.031Genel Yönetim Giderleri18 -2.692.632 -2.847.736Pazarlama Giderleri18 -620.690 -687.047Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 6.557.293 17.396.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.519.264 -51.167ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.391.381 68.274.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.391.381 68.274.899Finansman Giderleri21 -47.607.940 -38.455.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.783.441 29.819.139Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.986.724 -7.367.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.937.338 -14.608.824Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -49.386 7.241.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.796.717 22.451.636DÖNEM KARI (ZARARI)7.796.717 22.451.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.796.717 22.451.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç/(Kayıp) 25 0,01450000 0,04190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.796.717 22.451.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.796.717 22.451.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935386BIST