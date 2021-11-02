***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821Transferler3.526.690 60.743.702 -64.270.392Dönem Karı (Zararı)98.623.138 98.623.138 98.623.138Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 98.623.138 869.503.959 869.503.959Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Transferler10.282.543 146.073.999 -156.356.542Dönem Karı (Zararı)92.784.992 92.784.992 92.784.992Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 92.784.992 920.022.355 920.022.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.298.202 210.417.205Dönem Karı (Zararı)92.784.992 98.623.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)92.784.992 98.623.138Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.041.915 127.499.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 47.004.619 25.799.992Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler922.786 122.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 630.921 264.272Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 291.865 -141.918Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.342.929 10.901.859Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.301.552 -3.803.879Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 32.644.481 14.705.738Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 8.834.087 28.220.992Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14.170.404 34.121.500Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 31.767.090 28.333.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.711.316 3.201.043Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.139.050 -16.063.788İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-262 12.426.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.138.788 -28.490.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.623.172 -2.236.512İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.623.172 -2.236.512Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler829.955 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.584.540 -2.913.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.354.320 319.660İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.938.860 -3.232.948Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-307.927 -417.433Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.372.326 2.607.535İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.372.326 2.607.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.316.664 22.224.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.316.664 22.224.529Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları218.115.591 229.323.948Alınan Faiz2.284.044 3.803.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-131.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.969.755 -22.709.941YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.029.275 -188.075.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.493.464 125.568Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 628.875 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 864.589 125.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-71.596.195 -177.098.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -71.594.483 -176.864.378Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.712 -233.673Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)73.456 -11.102.927FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-125.046.094 -49.441.099Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri433.992.024 180.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 433.992.024 180.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-448.412.055 -209.788.178Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -316.117.383 -209.788.178Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-132.294.672 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.221.838 -2.576.118Ödenen Temettüler-100.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz-7.404.225 -7.046.616Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-30.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.222.833 -27.099.304Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.986.527 33.225.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.209.360 6.125.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.110.010 132.664.965DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 92.319.370 138.790.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 92.351.543 66.124.675Ticari Alacaklar62.948.492 34.809.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 62.948.230 34.809.442Diğer Alacaklar198.698 205.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 198.698 205.892Stoklar835.022 1.664.977Peşin Ödenmiş Giderler13 7.262.784 2.219.625Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 4.589.914Diğer Dönen Varlıklar14 77.055.751 61.880.570ARA TOPLAM240.652.290 171.495.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.652.290 171.495.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 100.000 100.000Diğer Alacaklar351.378 354.978İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 351.378 354.978Türev Araçlar15 27.545.328 21.723.420Maddi Duran Varlıklar8 879.134.443 849.661.999Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.623.943 12.381.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar314.118.085 319.686.110Şerefiye3 27.629.554 27.629.554Diğer Haklar9 390.772 223.236Lisanslar9 286.097.759 291.833.320Peşin Ödenmiş Giderler13 19.327.214 219.949Diğer Duran Varlıklar14 191.503.925 244.995.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.444.704.316 1.449.123.545TOPLAM VARLIKLAR1.685.356.606 1.620.618.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar61.800.738 105.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.800.738 105.000.000Banka Kredileri5 61.800.738 105.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.523.370 152.481.090İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları277.983 132.466.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 23 277.983 171.710Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5, 23 0 132.294.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.245.387 20.014.708Banka Kredileri5 40.007.322 18.487.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.238.065 1.527.077Ticari Borçlar9.634.932 7.050.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 75.842 1.430.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.559.090 5.620.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.090.373 1.398.300Diğer Borçlar5.590.993 2.660.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.590.993 2.660.544Türev Araçlar15 52.928.674 32.936.362Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 19.794.409 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.624.526 967.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.050.371 684.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 574.155 282.290ARA TOPLAM193.988.015 302.493.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.988.015 302.493.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar467.778.790 293.153.876İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar348.170 109.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 23 348.170 109.972İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar467.430.620 293.043.904Banka Kredileri5 454.215.625 279.941.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.214.995 13.101.954Uzun Vadeli Karşılıklar1.030.738 896.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.030.738 896.894Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 102.536.708 96.836.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER571.346.236 390.887.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER765.334.251 693.381.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar920.022.355 927.237.363Ödenmiş Sermaye16 534.791.458 534.791.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)484.574 484.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)484.574 484.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 484.574 484.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 25.773.899 15.491.356Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları262.187.432 216.113.433Net Dönem Karı veya Zararı92.784.992 156.356.542TOPLAM ÖZKAYNAKLAR920.022.355 927.237.363TOPLAM KAYNAKLAR1.685.356.606 1.620.618.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 331.194.097 248.826.369 151.125.497 106.142.413Satışların Maliyeti17 -107.066.933 -66.803.929 -42.522.862 -25.790.357TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)224.127.164 182.022.440 108.602.635 80.352.056BRÜT KAR (ZARAR)224.127.164 182.022.440 108.602.635 80.352.056Genel Yönetim Giderleri18 -18.343.511 -8.943.500 -3.904.663 -3.088.170Pazarlama Giderleri18 -2.280.833 -1.878.871 -741.457 -714.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 9.322.945 55.607.289 3.584.868 27.881.511Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -6.822.701 -812.231 -324.963 -633.496ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)206.003.064 225.995.127 107.216.420 103.797.853FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)206.003.064 225.995.127 107.216.420 103.797.853Finansman Giderleri21 -81.450.982 -99.038.919 -318.322 -44.176.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.552.082 126.956.208 106.898.098 59.620.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.767.090 -28.333.070 -28.271.080 -12.794.325Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -26.066.939 -31.703.544 -24.292.379 -9.676.488Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -5.700.151 3.370.474 -3.978.701 -3.117.837SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644DÖNEM KARI (ZARARI)92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları92.784.992 98.623.138 78.627.018 46.826.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974073BIST