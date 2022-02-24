***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.526.690 60.743.702 -64.270.392 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)156.356.542 156.356.542 156.356.542Dönem Karı (Zararı)156.356.542 156.356.542 156.356.542Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.282.543 146.073.999 -156.356.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-463.537 170.912.859 170.449.322 170.449.322Dönem Karı (Zararı)170.912.859 170.912.859 170.912.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-463.537 -463.537 -463.537Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI319.491.958 272.176.369Dönem Karı (Zararı)170.912.859 156.356.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler176.386.211 127.359.775Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 63.161.961 34.544.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.677.165 -110.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 937.115 317.333Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 10.740.050 -427.565Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.948.822 12.468.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.800.067 -5.960.605Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 42.748.889 18.428.882Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler93.605.442 10.347.668Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15 -57.446.075 27.751.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 25.438.896 42.358.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.650.368 14.922.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.512.775 -10.948.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-543.271 12.426.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.969.504 -23.375.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.708.860 -694.138İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.708.860 -694.138Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler829.955 -3.667Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.823.403 -1.676.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.343.015 969.057İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.166.418 -2.646.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-148.996 867.792Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.359.305 1.950.845İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.359.305 1.950.845İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.426.210 25.427.227Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)62.426.210 25.427.227Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları336.648.702 298.639.054Alınan Faiz2.814.409 5.959.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -176.744 -7.631Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.794.409 -32.414.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.506.435 -425.710.509Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.849.969 412.731Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 9 -85.508.859 -425.073.240Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 9 -85.508.859 -425.073.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)152.455 -50.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-196.301.681 66.485.862Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri448.808.024 294.900.000Kredilerden Nakit Girişleri5 448.808.024 294.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-507.267.494 -208.324.062Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -374.972.822 -208.324.062Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -132.294.672 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.821.786 -3.172.092Ödenen Temettüler-100.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz-34.020.425 -6.917.984YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.683.842 -87.048.278Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5 53.124.901 20.493.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.808.743 -66.554.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.110.010 132.664.965DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 158.918.753 66.110.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 158.919.076 66.124.675Ticari Alacaklar84.322.217 34.809.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 543.271 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 83.778.946 34.809.442Diğer Alacaklar7 200.491 205.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 200.491 205.892Stoklar835.022 1.664.977Peşin Ödenmiş Giderler13 6.853.361 2.219.625İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 6.853.361 2.219.625Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 4.589.914Diğer Dönen Varlıklar14 137.960.607 61.880.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 137.960.607 61.880.570ARA TOPLAM389.090.774 171.495.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR389.090.774 171.495.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 100.000 100.000Diğer Finansal Yatırımlar24 100.000 100.000Diğer Alacaklar7 280.356 354.978İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 280.356 354.978Türev Araçlar15 46.233.133 21.723.420Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 46.233.133 21.723.420Maddi Duran Varlıklar8 880.684.725 849.661.999Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.951.192 12.381.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar312.943.833 319.686.110Şerefiye3 27.629.554 27.629.554Diğer Haklar9 811.276 223.236Lisanslar9 284.503.003 291.833.320Peşin Ödenmiş Giderler13 18.812.554 219.949İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 18.812.554 219.949Diğer Duran Varlıklar14 106.489.523 244.995.770İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 106.489.523 244.995.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.378.495.316 1.449.123.545TOPLAM VARLIKLAR1.767.586.090 1.620.618.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 105.000.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.000.000Banka Kredileri5 105.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları249.149.801 152.481.090İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları408.733 132.466.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,23 408.733 171.710Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları132.294.672İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.741.068 20.014.708Banka Kredileri5 247.543.945 18.487.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.197.123 1.527.077Ticari Borçlar8.873.794 7.050.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 87.147 1.430.162İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.786.647 5.620.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.249.304 1.398.300Diğer Borçlar1.628.182 2.660.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.628.182 2.660.544Türev Araçlar0 32.936.362Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 32.936.362Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 20.931.299Kısa Vadeli Karşılıklar6.214.661 967.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.228.708 684.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.985.953 282.290ARA TOPLAM288.047.041 302.493.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.047.041 302.493.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar399.016.109 293.153.876İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar641.965 109.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,23 641.965 109.972İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar398.374.144 293.043.904Banka Kredileri5 384.738.222 279.941.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.635.922 13.101.954Uzun Vadeli Karşılıklar7.729.337 896.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.692.950 896.894Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 6.036.387Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 75.106.918 96.836.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER481.852.364 390.887.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER769.899.405 693.381.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar997.686.685 927.237.363Ödenmiş Sermaye16 534.791.458 534.791.458Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.037 484.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.037 484.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 21.037 484.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.773.899 15.491.356Yasal Yedekler16 25.773.899 15.491.356Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları262.187.432 216.113.433Net Dönem Karı veya Zararı170.912.859 156.356.542TOPLAM ÖZKAYNAKLAR997.686.685 927.237.363TOPLAM KAYNAKLAR1.767.586.090 1.620.618.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 540.226.277 335.201.954Satışların Maliyeti17 -145.366.749 -88.705.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)394.859.528 246.496.297BRÜT KAR (ZARAR)394.859.528 246.496.297Genel Yönetim Giderleri18 -23.918.820 -14.143.854Pazarlama Giderleri18 -6.034.512 -3.100.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 59.967.787 49.577.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -19.537.816 -4.522.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)405.336.167 274.307.199FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)405.336.167 274.307.199Finansman Gelirleri21 11.671.843 0Finansman Giderleri21 -220.656.255 -75.592.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)196.351.755 198.714.601Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.438.896 -42.358.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -47.052.651 -27.295.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 21.613.755 -15.062.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)170.912.859 156.356.542DÖNEM KARI (ZARARI)170.912.859 156.356.542Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları170.912.859 156.356.542Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-463.537 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -579.421 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler115.884 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi22 115.884 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-463.537 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)170.449.322 156.356.542Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları170.449.322 156.356.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004309BIST