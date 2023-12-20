***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/09/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/09/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/12/2023AçıklamaŞirketimiz uygulamalarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,52 olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde (www.galatawindenerji.com) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki gibidir: İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,76 98,11 98,45 91,97 95,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227344BIST