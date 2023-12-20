***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.12.2023 14:16
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/09/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/09/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/12/2023
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,52 olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde (www.galatawindenerji.com) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki gibidir: İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,76 98,11 98,45 91,97 95,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227344
BIST