***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.07.2021 tarihinde (bugün) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde yayımlandığı üzere Halka Arz İzahnamemiz'de yer alan hibrit yatırım planımız çerçevesinde Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Başvuru Dosyası'nın Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8'nci maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından incelenerek ÇED Genel Formatı'na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952289BIST