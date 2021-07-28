***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 17:28
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.07.2021 tarihinde (bugün) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde yayımlandığı üzere Halka Arz İzahnamemiz'de yer alan hibrit yatırım planımız çerçevesinde Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Başvuru Dosyası'nın Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8'nci maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından incelenerek ÇED Genel Formatı'na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952289
BIST
17:431.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:438,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
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8,5735
En Düşük
8,5341
17:4310,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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|| 0,37
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 495,15
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498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KATMR
|3,19
|50.684.444
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.924.764
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.957.111
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.447.491
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.550.478
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.425.554
|% -9,91
|
|EDIP
|5,20
|357.549.221
|% -6,47
|
|AVHOL
|5,47
|15.151.252
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,24
|62.738.860
|% -5,04
|
|RTALB
|21,90
|81.237.463
|% -4,28
|
|GARAN
|8,20
|624.882.749
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|602.678.712
|% 0,32
|
|PETKM
|5,63
|551.577.672
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,51
|550.539.379
|% 0,27
|
|EREGL
|18,69
|519.056.231
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.689.514
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|551.577.672
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,58
|223.129.611
|% 1,18
|
|KARSN
|4,05
|311.332.097
|% 2,53
|
|GARAN
|8,20
|624.882.749
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5664
|8,5727
|% 0,16
|
|Euro
|10,1182
|10,1238
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8451
|11,9046
|% 0,01
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,99
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
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Seans Raporu
17:43
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17:53GWIND
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 36 artarak (% 0.20 ) 1, 201