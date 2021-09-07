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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.09.2021 13:29



***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.09.2021 (bugün) tarihli toplantısında yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinden ayrılan Bora Yalınay'ın yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Ayhan Sırtıkara'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, yönetim kurulu üyeleri arasında yeniden yapılan görev dağılımı uyarınca Yusuf Toklu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962197


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