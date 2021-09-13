***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz bugün (13.09.2021) gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, 07.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'ndan rücu ederek, vefat eden Yusuf Toklu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Ayhan Sırtıkara'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963551BIST