***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 18:24
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün (13.09.2021) gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, 07.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'ndan rücu ederek, vefat eden Yusuf Toklu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Ayhan Sırtıkara'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963551
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|CRFSA
|42,46
|8.258.295
|% 10,00
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|YESIL
|2,42
|144.264.815
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.974.748
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.526.599
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.538.951
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.465.850
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.073.861
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|137.944.907
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|406.613
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.484.978.356
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|701.021.019
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|677.905.613
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.284.765
|% 3,25
|
|KOZAL
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|603.434.492
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|701.021.019
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.484.978.356
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|146.314.686
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|677.905.613
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.202.816
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4375
|8,4393
|% -0,19
|
|Euro
|9,9678
|9,9758
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,6450
|11,7034
|% -0,19
|
|Frank
|9,1201
|9,1751
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
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|B. Petrol
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|73,59
|0,67
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