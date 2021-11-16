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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2021 09:40
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

malar

15.11.2021 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde yayımlandığı üzere Halka Arz İzahnamemiz'de yer alan hibrit yatırım planımız çerçevesinde Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan  "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi" (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili yapmış olduğumuz ÇED Başvurusu doğrultusunda hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş olup, raporun değerlendirilmesi için 01.12.2021 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Şirketimizin büyüme vizyonu doğrultusunda Taşpınar Hibrit GES projesi için, ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip 2022 yılı içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır. Hibrit GES sayesinde rüzgar hızı yetersiz olduğunda güneş enerjisinden, güneş olmayan saatlerde de rüzgar enerjisinden üretim  gerçekleştirilerek mevsim koşulları etkisi asgari  seviyeye  indirilebilmekte ve santralin çalışma süreleri artırılabilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977948


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