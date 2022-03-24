***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 18:31
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942612) bağımsız bir uluslararası derecelendirme ajansı olan Moody's ESG Solutions tarafından kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi sürecinden geçtiğimizi duyurmuştuk. Şirketimizin Borsa İstanbul'a girmesinin ardından uygulamaya konan yeni yönetişim uygulama ve ilkelerinin süreçlerimize dahil edilmesinin orijinal analizin yayınlanmasını takip eden 12 aylık süre içindeki gelişim yönlü etkilerini görmek üzere orijinal analizin güncellenmesi talep edilmiş ve güncelleme sadece yönetişim ilkeleri ile sınırlı kalmıştır. Güncelleme esnasında, Derecelendirme kuruluşunun kıyas niteliğinde kullandığı ve Şirketimizin henüz bir parçası olmadığı kendi ihraççılar evreninde, sehven hatalı konumlanma tespit edilerek kuruluşun kendi kayıtlarında gösterge niteliğine hizmet eden konumlanması ayrıca düzeltilmiştir. Sonuç olarak, Şirketimiz, ÇSY faktörlerini stratejisine, operasyonlarına ve risk yönetimine entegre etme konusunda güçlü bir istek ve kapasite sergilemekte olduğunu göstermiş ve bu iyileştirilmiş yönetişim uygulamalarına ilişkin Mart 2022 itibarıyla puanını yükseltmeyi başarmıştır. Böylelikle, Şirketimizin puanı 57/100'den 60/100'e yükselerek A1 (İleri Düzey) notunu almıştır. İlgili sertifika ve rapor ekte ve şirketimizin kurumsal internet sitesi www.galatawind.com adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunmaktadır. Şirketin asıl derecelendirme çalışması Vigeo Eiris tarafından yürütülmüş olup, Vigeo Eiris artık Moody's ESG Solutions'un bir parçasıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012752
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
18:0516,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
18:05936,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,29
|Açılış
|: 936,21
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|54.144.770
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.212.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.863.682
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|67.024.187
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.771.955
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|71.015.803
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.755.341
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,81
|98.770.393
|% -6,85
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,07
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,06
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8259
|14,8284
|% 0,00
|
|Euro
|16,3472
|16,3703
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5062
|19,6041
|% -0,18
|
|Frank
|15,8618
|15,9574
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9408
|3,9605
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,98
|
|Altın Gr.
|936
|936
|8,16
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,31
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964