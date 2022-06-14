***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 18:38
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 tarihinde Sustainalytics tarafından yapılan analiz sonucunda Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ("ÇSY") Risk Derecelendirme Notu 19,9 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu not uyarınca, Şirketimizin, ÇSY faktörlerinden finansal olarak önemli ölçüde etkilenme riskinin "Düşük" kategoride olduğu değerlendirilmiştir. ÇSY Risk Derecelendirmesi Notu'na göre, Galata Wind, Elektrik Hizmetleri (Utilities) sektörü içinde 675 adet şirket arasında 80. sırada yer almıştır. Şirketimizin halka açık ÇSY Risk Derecelendirmesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.
Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirme, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü önemli ESG risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ESG Risk Derecelendirmeleri araştırma çerçevesine dayanıyor. ESG Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ESG riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski "ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olacak şekilde beş seviye ile kategorize ediyor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037298
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0236
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2976
En Düşük
17,1960
17:5918,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.006,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.006,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2741
|17,2852
|% 0,14
|
|Euro
|18,0063
|18,0416
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6690
|20,7727
|% -0,96
|
|Frank
|17,1890
|17,2925
|% -0,27
|
|Riyal
|4,5917
|4,6147
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-7,01
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.681
|6.798
|-20,00
|
|Yarım
|3.280
|3.325
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.662
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem