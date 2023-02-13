***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde 2012 yılından beri faaliyet gösteren Mersin ili Mut ilçesindeki Mersin Rüzgar Enerji Santralimiz için yapmış olduğumuz kapasite artış başvurusuna ilişkin talebimiz 02/02/2023 tarihli ve 627884 sayılı Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Olur'u ile uygun bulunmuş ve Şirketimize 10/02/2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu şekliyle, Mersin RES santralimizin kurulu gücü 39 MW artarak 101,7 MWm / 95,85 MWe olarak tadil edilmiş ve üretim lisansımıza derç edilmiştir. Kapasite artırımı kapsamında Mersin RES sahasına 6 adet yeni türbin kurulması planlanmakta olup bu türbinler için gerekli ÇED izinleri de alınmıştır. Diğer izin süreçleri ise ivedilikle ilerletilmektedir. Mersin RES'e kurulması planlanan yeni türbinlerin, tüm süreçlerin tamamlandıktan sonra 2024 yılının ilk yarısında devreye alınması öngörülmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112936BIST