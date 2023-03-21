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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.03.2023 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 12.08.2021, 16.11.2021, 22.01.2022, 11.03.2022, 24.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi" ile ilgili 03/09/2020 tarih, EÜ/9522-16/04599 numaralı üretim lisansımızın yardımcı kaynak kurulu gücünün 42,5711 MWm tesis toplam kurulu gücünün ise kapasite artırımı yapılacak 2 türbin dahil olacak şekilde 122,7711 MWm/73 MWe olarak tadil edilmesine ilişkin talebimiz 12/03/2023 tarihli ve 649039 sayılı EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Olur'u ile onaylanmış ve şirketimize ilgili karar Cuma günü (17.03.2023) tebliğ edilmiştir. Hibrit GES projesinin kısmi devreye alınmasının planlandığı gibi 2023 yılın ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. Projeye ilişkin önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla  paylaşılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126844


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Tam 8.057 8.149 -93,00  
Yarım 3.950 3.988 -45,00  
Çeyrek 1.975 1.994 -22,00  
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Gümüş Gr. 13,65 13,66 -0,13  
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