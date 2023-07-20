***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde, yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İşbu çalışmaların bir sonucu olarak geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup, Şirketimizin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır. Avrupa'da yerleşik 2 ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi
Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173988
BIST
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18:056.682
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 110,83
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
18:0526,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
18:0529,8414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1660
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
18:051.697,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,28
|Açılış
|: 1.697,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.693,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|115,50
|361.600.272
|% 10,00
|
|TSKB
|5,72
|1.172.915.664
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.562.396
|% 10,00
|
|ECZYT
|184,80
|443.517.578
|% 10,00
|
|YEOTK
|132,00
|1.040.499.836
|% 10,00
|
|RALYH
|77,45
|265.283.134
|% -9,99
|
|EMKEL
|16,24
|408.888.862
|% -9,98
|
|EUYO
|16,41
|17.325.431
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|22.116.276
|% -9,96
|
|MAALT
|576,00
|94.038.584
|% -5,71
|
|THYAO
|225,20
|11.688.795.566
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.163.771.194
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|ASELS
|73,65
|5.603.771.274
|% 2,86
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,51
|5.173.960.891
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,95
|988.808.319
|% 5,36
|
|ODAS
|9,80
|2.955.482.605
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8148
|26,8203
|% 0,13
|
|Euro
|29,8234
|29,8414
|% -0,55
|
|Sterlin
|34,3531
|34,5254
|% -0,57
|
|Frank
|30,7548
|30,9401
|% -1,04
|
|Riyal
|7,1251
|7,1608
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-7,38
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.697
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.137
|11.324
|-52,00
|
|Yarım
|5.569
|5.688
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.844
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TSKB
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 868, 210 adet işlem
-
17:58ALFAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 664.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 873 adet işlem
-
17:57VAKFN
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 766, 443 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 89 artarak (% 1.19 ) 7, 294
-
17:56XU100
Endeks 6, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 137, 752.00 milyon TL de