***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde, yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İşbu çalışmaların bir sonucu olarak geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup, Şirketimizin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır. Avrupa'da yerleşik 2 ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesiSüreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173988BIST