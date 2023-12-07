***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 22:21
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 12.08.2021, 16.11.2021, 22.01.2022, 11.03.2022, 24.08.2022, 21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde inşaatı devam eden "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesi"nin 42,5711 MW'lık Yardımcı Kaynak kurulu gücünün (Hibrit GES) 9,4 MW'lık kısmı bugün (07.12.2023) Bakanlık Kabulü yapılarak devreye alınmıştır.
Projeye ilişkin önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223804
BIST