***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 22:32
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun, Şirketimize 21.03.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilen 19.03.2024 tarihli ve 51490 sayılı Kararı'nda SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" II-17.1 sayılı hükümleri çerçevesinde Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Hüseyin Faik AÇIKALIN ile Ozan KORKMAZ'ın Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261298
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
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|Önceki Kapanış
|: 8.955
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9.020
En Yüksek
9.193
18:0532,0771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0519
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
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32,0771
En Düşük
31,9451
18:0535,0546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1786
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
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35,0546
En Düşük
34,7407
18:052.244,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,33
|Açılış
|: 2.244,31
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|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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2.246,96
En Düşük
2.240,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9037
|32,1024
|% 0,24
|
|Euro
|34,8009
|34,8163
|% -0,17
|
|Sterlin
|41,3212
|41,5283
|% -0,01
|
|Frank
|36,3809
|36,5632
|% 0,02
|
|Riyal
|8,7059
|8,7496
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|908,25
|909,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,52
|85,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,68
|2.181,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
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17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında