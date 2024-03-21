***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun, Şirketimize 21.03.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilen 19.03.2024 tarihli ve 51490 sayılı Kararı'nda SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" II-17.1 sayılı hükümleri çerçevesinde Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Hüseyin Faik AÇIKALIN ile Ozan KORKMAZ'ın Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261298BIST