***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescili ile pay dağıtım tarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 534.791.457,65Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGWIND, TREGWIN00014 534.791.457,65 5.208.542,350 0,97393 GWIND, TREGWIN00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 534.791.457,65 5.208.542,350 0,97393Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.07.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.208.542,35Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023SPK Başvuru Tarihi 01.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 26.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 534.791.457,65,-TL 'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. SPK onaylı İhraç Belgesi, Esas Sözleşme Tadil Metni ve ilgili TTSG açıklama ekinde yer almaktadır.Pay sahiplerimize verilecek bedelsiz payların dağıtımına 28.07.2023 tarihinde başlanılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdfEK: 2 Ihrac Belgesi.pdfEK: 3 TTSG_Tescil_26.07.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175574BIST