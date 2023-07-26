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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.07.2023 18:45
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescili ile pay dağıtım tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 534.791.457,65
Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GWIND, TREGWIN00014 534.791.457,65 5.208.542,350 0,97393 GWIND, TREGWIN00014 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 534.791.457,65 5.208.542,350 0,97393

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.07.2023

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 5.208.542,35


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 26.07.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 534.791.457,65,-TL 'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. SPK onaylı İhraç Belgesi, Esas Sözleşme Tadil Metni ve ilgili TTSG açıklama ekinde yer almaktadır.
Pay sahiplerimize verilecek bedelsiz payların dağıtımına 28.07.2023 tarihinde başlanılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ihrac Belgesi.pdf
EK: 3 TTSG_Tescil_26.07.2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175574


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