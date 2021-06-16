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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2021 18:44



***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK KUYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.011 Bağımsız Üye Değil
TOLGA BABALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.008 Bağımsız Üye Değil
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
YUSUF TOKLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942721


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