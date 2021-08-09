***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 18:21
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.011 Bağımsız Üye Değil
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
BURAK KUYAN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
YUSUF TOKLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
OZAN KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956193
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05479,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -9,03
|Açılış
|: 479,50
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6430
|8,6461
|% 0,35
|
|Euro
|10,1660
|10,1757
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9921
|% 0,14
|
|Frank
|9,3573
|9,4136
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2976
|2,3092
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-35,31
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,26
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-1,51
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE