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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2021 13:29



***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.011 Bağımsız Üye Değil
BURAK KUYAN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı
YUSUF TOKLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.09.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri Evet 0.011 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
OZAN KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962198


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