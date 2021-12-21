***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHALİDE MÜGE YÜCEL Yatırımcı İlişkileri Direktörü 21.12.2021 0 216 556 90 00 mugey@galatawind.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207941 ve 701487MEHMET ALİ GÜRPINAR İş Geliştirme Direktörü, İcra Kurulu Üyesi 22.04.2021 0 216 556 90 00 alig@galatawind.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.011 Bağımsız Üye DeğilBORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.018 Bağımsız Üye DeğilBURAK KUYAN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu BaşkanıAYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.09.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri Evet 0.011 Bağımsız Üye DeğilNESLİHAN SADIKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.12.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri Evet 0.017 Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıOZAN KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK KUYAN Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliğiÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE Hukuk İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Avukat Bulunmamaktadır BulunmamaktadırMEHMET ALİ GÜRPINAR Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı Şirkette Yönetim Kurulu ÜyeliğiZEKİ ONUR AYTEKİN Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bağlı ortaklığında yöneticilik, grup dışı şirketlerde yöneticilikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985303BIST