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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 18:35
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HALİDE MÜGE YÜCEL Yatırımcı İlişkileri & Sürdürülebilirlik Direktörü 21.12.2021 0 216 556 94 74 mugey@galatawind.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207941 ve 701487
MEHMET ALİ GÜRPINAR İş Geliştirme Direktörü, İcra Kurulu Üyesi 22.04.2021 0 216 556 90 00 alig@galatawind.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0.011 Bağımsız Üye Değil
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil
BURAK KUYAN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 28.06.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil İcra Kurulu Başkanı
NESLİHAN SADIKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.12.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri Evet 0.017 Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.08.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetişim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
OZAN KORKMAZ 09.08.2021 Bulunmamaktadır Grup Dışı Yönetim Kurulu Üyelikleri Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063440


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Yarım 3.232 3.282 -39,00  
Çeyrek 1.621 1.641 -19,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 -0,45  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 -0,27  
B. Petrol 90,40 90,40 -3,70  
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