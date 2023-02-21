***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
21.02.2023 23:23
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galata Wind olarak %100 yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı elektrik üreterek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik
çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik programı kapsamında eşitlik, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini benimseyen Galata Wind, 2 Ekim 2020
tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan
değişikliğe istinaden Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında
2022 yılı verilerini KAP üzerinden ve Faaliyet Raporu içeriğinde açıklamıştır.
Gönüllük esasına dayalı olan ve "Uy ya da Açıkla" prensibi ile raporlanması
gereken çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki beyanlara
ilgili çerçevede ve rapor ekinde (EK-4) yer verilmiştir. 2022 yılındaki gelişmeler
kapsamında Şirketimiz 2023 yılın ilk çeyreği itibaren BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi'ne girmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115738
BIST