***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGalata Wind olarak %100 yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı elektrik üreterek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelikçalışıyoruz. Sürdürülebilirlik programı kapsamında eşitlik, şeffaflık, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerini benimseyen Galata Wind, 2 Ekim 2020tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılandeğişikliğe istinaden Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında2022 yılı verilerini KAP üzerinden ve Faaliyet Raporu içeriğinde açıklamıştır.Gönüllük esasına dayalı olan ve "Uy ya da Açıkla" prensibi ile raporlanmasıgereken çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki beyanlarailgili çerçevede ve rapor ekinde (EK-4) yer verilmiştir. 2022 yılındaki gelişmelerkapsamında Şirketimiz 2023 yılın ilk çeyreği itibaren BIST SürdürülebilirlikEndeksi'ne girmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115738BIST