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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

21.02.2023 23:23
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Galata Wind olarak %100 yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı  elektrik üreterek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik 
çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik programı kapsamında eşitlik, şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini benimseyen Galata Wind, 2 Ekim 2020 
tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan 
değişikliğe istinaden Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında 
2022 yılı verilerini KAP üzerinden ve Faaliyet Raporu içeriğinde açıklamıştır. 
Gönüllük esasına dayalı olan ve "Uy ya da Açıkla" prensibi ile raporlanması 
gereken çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki beyanlara 
ilgili çerçevede ve rapor ekinde (EK-4) yer verilmiştir. 2022 yılındaki gelişmeler 
kapsamında Şirketimiz 2023 yılın ilk çeyreği itibaren BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi'ne girmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115738


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Yarım 3.730 3.773 6,00  
Çeyrek 1.865 1.887 3,00  
Gümüş.Ons 21,86 21,90 0,04  
Gümüş Gr. 13,27 13,29 0,03  
B. Petrol 82,77 82,77 -0,10  
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